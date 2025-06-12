Юрист Травин разъяснил, грозит ли водителю наказание, если штраф был уплачен позже

Юрист и основатель Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в беседе с MK.RU ответил на вопросы читателей, касающиеся дорожных происшествий и административной практики.

Читатель из Иваново поинтересовался, грозит ли водителю наказание, если штраф был уплачен на день позже. Юрист ответил, что закон обязывает уплатить штраф в течение 60 дней после вступления постановления в законную силу. Однако если окончание срока приходится на нерабочий день, последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий.

Другой читатель издания из города Луховицы спросил, как интерпретировать дорожный знак и табличку с красной звездочкой. Он отметил, что в выходные и праздничные дни здесь останавливаться нельзя, при этом добавил, что не понимает, можно ли останавливаться в субботу.

Трудовой кодекс, как отметил Травин, предусматривает, что общим выходным днем является только воскресенье. Однако на дороге следует руководствоваться не Трудовым кодексом, а Правилами дорожного движения. Они прямо говорят: табличка с красной звездочкой обозначает, что расположенный над ней дорожный знак действует в субботу, воскресенье и праздничные дни.