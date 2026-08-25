Юрист Свечников объяснил, как вернуть деньги за опасную поездку на такси

Пассажир вправе потребовать снизить стоимость поездки или вернуть деньги, если водитель такси грубо нарушал правила и создал опасность, передает RT .

Старший преподаватель РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимир Свечников сообщил, что перевозчик обязан обеспечивать безопасность пассажиров. Нарушением могут стать проезд на запрещающий сигнал, выезд на встречную полосу и опасные перестроения.

«Проезд на запрещающий сигнал, выезд на встречную полосу, опасные перестроения и другие грубые нарушения ПДД могут свидетельствовать о ненадлежащем оказании услуги», — сказал Свечников.

По его словам, закон позволяет требовать соразмерного снижения цены. Вернуть всю сумму можно при существенных недостатках услуги, однако проезд на красный сигнал сам по себе не гарантирует полный возврат: учитываются обстоятельства рейса и созданная опасность.

Доказательствами могут стать видео из салона, запись регистратора, сведения о наказании водителя, показания свидетелей и обращение сразу после поездки. В претензии следует указать дату, маршрут, автомобиль, нарушения и сумму требования. Перевозчик должен ответить в течение десяти дней, при отказе пассажир может обратиться в суд и потребовать компенсацию морального вреда.