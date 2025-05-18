Юрист Соловьев рассказал о случаях, когда можно не платить НДФЛ при продаже автомобиля

Профессор, заслуженный юрист России и доктор юридических наук Иван Соловьев рассказал RT о случаях, когда можно не платить налог на доходы физических лиц при продаже автомобиля.

Как подчеркнул эксперт, есть несколько ситуаций, при которых НДФЛ не взимается. Так, например, если владелец пользовался автомобилем более трех лет, то НДФЛ платить не нужно. То же самое касается продажи авто по цене ниже 250 тысяч рублей, написал MK.Ru.

Соловьев также отметил, что налог не взимается, если транспортное средство было получено в наследство или в качестве подарка от близкого родственника.