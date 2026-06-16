Юрист Славнов рекомендовал вызвать участкового при затоплении авто из-за ливня

При затоплении автомобиля во время ливня автовладельцам необходимо оперативно принять ряд мер для фиксации произошедшего и оценки ущерба. Подробнее рассказал автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «Авторадио» .

По его словам, в первую очередь следует вызвать участкового уполномоченного, чтобы официально зафиксировать факт происшествия.

«Потом, если мы говорим про затопление, необходимо вызвать эксперта, соответственно, уведомив виновника — это может быть управляющая компания», — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что важно установить причину затопления. Например, проблема могла возникнуть из-за грязной ливневки, которая не справилась с потоками воды.