Юрист Русяев напомнил автомобилистам о внедрении нововведений в декабре 2025 года

Юрист Илья Русяев в беседе с RT обратил внимание на важные изменения для российских автомобилистов, вступающие в силу в декабре 2025 года.

По словам эксперта, водители могут продлить срок своих удостоверений без визита в ГИБДД, если период их действия истекает с начала 2022 года по 31 декабря 2025 года.

«Эта льгота освобождает от необходимости заранее планировать поездку за новым документом, но действует только внутри страны и перестает работать после последнего дня 2025-го. Тем, у кого срок заканчивается позже, придется проходить стандартную процедуру обмена», — отметил специалист.

Как пояснил Русяев, с 1 декабря вступит в силу ограничение на использование летних шин в зимний сезон для автомобилей категорий M1 и N1. Кроме того, изменятся правила расчета утилизационного сбора.