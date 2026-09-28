Юрист Манько рассказал, как забрать машину до начала эвакуации

Автовладелец может забрать машину без оплаты эвакуации и штрафстоянки, если успеет появиться до начала движения эвакуатора. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Александр Манько.

По словам юриста Манько, если эвакуатор еще не начал движение, задержание автомобиля прекращается на месте. Водителю нужно подойти к инспектору ДПС, предъявить права, СТС и полис ОСАГО, устранить причину нарушения и переставить машину на разрешенную парковку. При этом важно быть трезвым и зафиксировать процесс на видео. Штраф за парковку заплатить придется, но расходы на эвакуатор и стоянку можно избежать. Если машина уже начала движение, цепляться за нее нельзя — это опасно для жизни.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов отмечал, что снизить риск кражи бензина помогают платные парковки, охрана и камеры, но полностью исключить хищение они не могут.