Юрист Манько назвал причины для высадки пассажира из поезда

Юрист Александр Манько рассказал, что пассажир обязан занимать место, указанное в билете. Владелец нижней полки может потребовать освободить ее в любое время, кроме периодов приема пищи.

Употребление алкоголя в поезде запрещено и грозит штрафом до 1,5 тысячи рублей. Проводник также вправе не пустить в вагон человека в состоянии опьянения. За курение в тамбуре предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей, а выброшенный из окна окурок могут расценить как нарушение пожарной безопасности.

«Пение под гитару или просмотр видео на полной громкости считается нарушением правил проезда и мелким хулиганством, что может привести к штрафу и принудительной высадке из поезда», — сказал Манько.

Юрист также напомнил: пассажир может отказаться от постельного белья при покупке билета. Если комплект уже получен, но упаковка не вскрыта, вернуть деньги за него не получится.