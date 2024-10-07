Юрист Хаминский посоветовал правильно устанавливать навигатор, чтобы избежать нарушения ПДД и штрафа

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский в беседе с RT отметил, что правильно установленный навигатор не является основанием для накладывания штрафов или нарушений правил дорожного движения.

Он подчеркнул, что каждый водитель имеет возможность видеть боковые стойки, края потолка и капот автомобиля. Если навигатор установлен на подставке, крепящейся к панели или вентиляционной решетке и не выходит за пределы видимого среза капота, то это не нарушает правила, и штраф не будет применен, добавил Хаминский.

Он также пояснил, что основная функция автомобильного навигатора заключается в помощи водителю в выборе наиболее подходящего маршрута. И безопасность его использования зависит от того, сколько водитель должен отвлекаться от дороги, чтобы увидеть отображаемую карту. Чем выше установлен экран, тем более удобно его использовать, заключил он.

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