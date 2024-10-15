Юрист Адамс призвал покупать машину на маркетплейсе только через «Госуслуги»
Для того чтобы избежать мошенников при покупке автомобиля на маркетплейсе, стоит воспользоваться безопасной сделкой через портал «Госуслуги», рекомендовал генеральный директор юридической группы «АИД» Давид Адамс. Об этом сообщил NEWS.ru.
Эксперт отметил, что такой подход позволит и покупателю, и продавцу сэкономить время на заполнение договора и минимизировать вероятность ошибок, так как часть информации уже будет внесена системой.
Сотрудничество Минцифры и МВД обеспечило возможность заключать договоры купли-продажи автомобилей в онлайн-формате, который имеет такую же юридическую силу, как и обычный бумажный договор, объяснил Адамс.
Он добавил, что некоторые банки предлагают свою помощь в таких сделках. По словам юриста, при оформлении через «Госуслуги» сначала продавец должен заполнить договор купли-продажи, выбрав вариант расчета «с аккредитивом». Затем покупатель подтверждает условия сделки и открывает аккредитив через мобильное приложение своего банка. Последним этапом является подпись договора обеими сторонами в приложении «Госключ», уточнил он.