Jetour представит в России модификацию компактного кроссовера Dashing

В декабре в России представят модификацию компактного кроссовера Dashing, имеющую систему полного привода. Об этом рассказало издание «За рулем», ссылаясь на компанию Jetour.
Как уточнили «Известия», разработчики оснастили Jetour Dashing турбомотором 1.6 мощностью 186 лошадиных сил в связке с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом». Машина будет разгоняться менее чем за 10 секунд. Кроссовер имеет противотуманные фары, встроенный видеорегистратор, газовые пружины капота, аудиосистему Sony и другие опции.
Автомобиль также будут продавать в новой комплектации Sport, включающей 20-дюймовые диски, сдвоенные и разнесенные по сторонам выхлопные патрубки и тормозные суппорты зеленого цвета.
Жена Трампа не пойдет на знаковую встречу с Байденами
Кадровый центр Подмосковья провел День карьеры для «Движения первых»
Украинские власти решили мобилизовать миллион человек
Более 500 спортсменов выступят на шахматном фестивале в Подмосковье
Администрация Солнечногорска опровергла слухи о полчищах крыс в одной из школ
Стоимость Рижского вокзала оценили в миллиард рублей
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте