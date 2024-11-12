Jetour представит в России модификацию компактного кроссовера Dashing

В декабре в России представят модификацию компактного кроссовера Dashing, имеющую систему полного привода. Об этом рассказало издание «За рулем», ссылаясь на компанию Jetour.

Как уточнили «Известия», разработчики оснастили Jetour Dashing турбомотором 1.6 мощностью 186 лошадиных сил в связке с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом». Машина будет разгоняться менее чем за 10 секунд. Кроссовер имеет противотуманные фары, встроенный видеорегистратор, газовые пружины капота, аудиосистему Sony и другие опции.

Автомобиль также будут продавать в новой комплектации Sport, включающей 20-дюймовые диски, сдвоенные и разнесенные по сторонам выхлопные патрубки и тормозные суппорты зеленого цвета.

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