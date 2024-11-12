Jetour представит в России модификацию компактного кроссовера Dashing

В декабре в России представят модификацию компактного кроссовера Dashing, имеющую систему полного привода. Об этом рассказало издание «За рулем» , ссылаясь на компанию Jetour.

Как уточнили «Известия», разработчики оснастили Jetour Dashing турбомотором 1.6 мощностью 186 лошадиных сил в связке с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом». Машина будет разгоняться менее чем за 10 секунд. Кроссовер имеет противотуманные фары, встроенный видеорегистратор, газовые пружины капота, аудиосистему Sony и другие опции.

Автомобиль также будут продавать в новой комплектации Sport, включающей 20-дюймовые диски, сдвоенные и разнесенные по сторонам выхлопные патрубки и тормозные суппорты зеленого цвета.