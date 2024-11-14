«Известия»: стартовали продажи российского кроссовера X-Cross 8

В России официально стартовали продажи кроссовера X-Cross 8. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «Автозавод Санкт-Петербург».

Новая модель будет представлена в трех комплектациях. Цена самой минимальной будет начинаться почти от трех миллионов рублей. Такой кроссовер будет иметь передний привод.

К нему добавляются еще турбомотор объемом 1,6 литра и 150 лошадиных сил под капотом. Также в базовую комплектацию включили диодную оптику, 18-дюймовые диски, мультимедиасистему, поддерживающую Apple Carplay и Android Auto, а также камеру кругового обзора и другие опции.

Как добавил производитель, в других комплектациях предусмотрен полный привод, что делает авто более проходимым.