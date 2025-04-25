Инфраструктуру российских городов назвали неготовой для электровелосипедов

Решение проблемы электровелосипедов и электросамокатов лежит в развитии инфраструктуры городов, сейчас она не готова к таким средствам передвижения. Об этом 360.ru сообщил президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков.

«Чем больше велодорожек, тем меньше аварийности и проблем. Мы понимаем, что тема сопряжена с работой, требующей существенных затрат. Но реалии таковы, что современная инфраструктура многих городов попросту не готова к СИМ и электровелосипедам», — сказал он.

Митюков добавил, что МАКС совместно с бизнесом находится в постоянном контакте с представителями власти.

«Есть действующие ПДД, они общие для всех, и было бы неправильно делить их на правила для курьеров и не для курьеров. Есть ограничение скорости для передвижения на самокатах, есть ограничение скорости для передвижения на электровелосипедах», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Он признался, что предложение ограничить скорость курьеров на электровелосипедах отметкой 10 километров в час вызывает много вопросов.

«В предложении инициативы нет объяснения, почему выбрано именно это значение. Как правило, этому должны предшествовать соответствующие исследования», — заключил Митюков.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что перемещение электросамокатов на проезжую часть приведет к увеличению числа смертей в ДТП.