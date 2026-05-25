Импортозамещенный вертолет Ка-226Т совершил первый полет

Импортозамещенный вертолет Ка-226Т с российским двигателем ВК-650В впервые выполнил полет. О начале летных испытаний сообщили в Ростехе.

Во время испытаний машина выполнила рулежку, зависание и маневры над площадкой. Полет продолжался около 20 минут. Специалисты проверили управляемость вертолета и работу новой силовой установки.

На модернизированный Ка-226Т установили отечественный двигатель ВК-650В, а также обновленные системы управления, авионику и бортовые системы. Машина предназначена для перевозки пассажиров и грузов, патрулирования, поисково-спасательных и санитарных задач.

Вертолет Ка-226Т выполнен по соосной схеме несущих винтов, что обеспечивает высокую маневренность, устойчивость при боковом ветре и возможность работы в условиях плотной городской застройки и широком диапазоне климатических условий. Двигатель ВК-650В стал первым российским двигателем для легких вертолетов массой до четырех тонн и получил сертификат типа в конце 2024 года.