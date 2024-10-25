ИА НСН: АвтоВАЗ начал работу над созданием платформы для автомобилей сегмента D

Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» начал работу над созданием платформы для больших автомобилей сегмента D. Об этом ИА НСН рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Автомобильный эксперт пояснил, что к машинам D-класса относятся полноразмерные седаны и универсалы, например, Toyota Camry, Kia K5, Hyundai Sonata и другие. Кадаков уверен, что такая машина будет пользоваться спросом в России.

«Пока что нет никакого автомобиля, есть только думы, идеи и какое-то понимание направления развития», — добавил он.

Вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр посоветовал не радоваться новости раньше времени. По его словам, у АвтоВАЗа пока нет технических основ и опыта для создания подобных машин.