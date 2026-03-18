Госдума приняла законопроект об ограничении штрафов за езду без ОСАГО

Депутаты Госдумы рассмотрели и приняли в финальном чтении законопроект, согласно которому водителей без ОСАГО не смогут штрафовать более раза в сутки. Документ разместили в думской электронной базе .

Согласно законопроекту, изменения внесут в статью КОАП о несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Поправки вступят в силу с 1 сентября этого года. В пояснительной записке уточнили, что к этому времени специалисты доработают программное обеспечение единой информационно-аналитической системы «Паутина» и отладят механизм.

