Глава РЖД Белозеров доложил Путину о рекордных перевозках в Китай

Доля экспортных контейнерных перевозок в дружественные страны достигла 93%. Как сообщила пресс-служба Кремля, об этом в ходе доклада президенту России Владимиру Путину доложил глава РЖД Олег Белозеров.

Он подчеркнул, что только в июне рост показателей увеличился на 4,4%, основная доля пришлась на международный транспортный коридор «Север — Юг».

«Растут перевозки с Китаем. Каждый год ставим рекорды, благодаря вашим договоренностям рост постоянный. В этом году прирост на 5,5%, то есть планируем опять обновить рекорд. Также растут перевозки грузов с Белоруссией — на 3% — и странами ЕАЭС», — заявил Белозеров.

Глава РЖД добавил, что перевозки в недружественные страны снизились достаточно серьезно. В Финляндию количество составов с контейнерами упало на 25%, в Эстонию — на 42%.

«Это практически очень небольшой объем наших взаимоотношений», — отметил Белозеров.

В минувший четверг, 30 июля, глава РЖД жестко поставил на место премьер-министра Армении Никола Пашиняна за инициативу брать с российского перевозчика арендную плату за использование Южно-Кавказской железной дороги.

Белозеров напомнил, что объект находится в концессии РЖД. Компания за свой счет провела ремонт и занималась обслуживанием путей с 2008 года, вложив около 396 миллионов долларов инвестиций.