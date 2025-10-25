Глава РОАД Подщеколдин рассказал о возможном введении категории «паспорта» с данными о пробеге машины

В России ведется работа над инициативой, направленной на обеспечение открытости информации о состоянии автомобилей при продаже. Об этом напомнил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в беседе с MK.Ru .

По его словам, сейчас разрабатывается законопроект, который призван упорядочить соответствующую сферу. Так, предлагается дать четкое определение терминам «новый» и «подержанный» автомобиль.

Также специалист рассказал о планах по введению категории «паспорта», где будет отражаться актуальная информация о состоянии технического средства. Речь идет о пробеге, данных по техобслуживанию, сведениях о ДТП и ценах при перепродаже, добавила радиостанция Sputnik.