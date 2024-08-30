Глава «Объединения пассажиров» Зотов рассказал, что таксисты могут отказать в перевозке при рисках для своей жизни

Таксисты не имеют права отказывать пассажирам в перевозке на основе дискриминационных причин. Отмена возможна только в случаях, когда клиент представляет угрозу для здоровья или жизни водителя, или если есть опасения, что он не оплатит поездку. Об этом Общественной Службе Новостей сообщил председатель общероссийской организации «Объединение пассажиров» Илья Зотов.

Он также отметил, что если пассажир считает, что в его случае отказ был неправомерным, ему следует обратиться в службу поддержки таксомоторного сервиса, где на ситуацию отреагируют быстро.

Как объяснил эксперт, поездка считается начатой с момента, как пассажир садится в автомобиль, и водитель активирует заказ в приложении. До этого момента обе стороны могут отказаться.

Если же ситуация развивается не самым лучшим образом, и поездка уже началась, водитель вправе высадить пассажира в случае неадекватного поведения — например, если клиент хамит или угрожает расправой. Зотов добавил, что некоторые такси оборудованы камерами, что позволяет перевозчику документировать конфликты с грубыми пассажирами и обосновывать свою правоту.