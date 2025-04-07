Глава Fit Service Бовт: хлопки в районе глушителя могут указывать на засор фильтра
Руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт рассказал «Газете.Ru», почему в автомобиле возникают громкие хлопки в районе глушителя.
Оказывается, громкие «выстрелы» происходят из-за неисправностей зажигания или выпуска. Например, проблема может быть в некорректно настроенных углах опережения зажигания: топливовоздушная смесь воспламеняется не вовремя, что и приводит к хлопкам.
Кроме того, причиной могут стать высоковольтные провода. Если они перепутаны, искра появляется не тогда, когда нужно. Несгоревшее топливо доходит до выхлопной системы и взрывается там.
Также «стрельба» часто возникает при неисправностях выхлопной системы. Подсос воздуха нарушает процесс выхода выхлопных газов, в результате чего появляются хлопки.
Наконец, хлопки могут появиться, если засорился фильтр или вышел из строя бензонасос. В этом случае смесь в цилиндры поступает неравномерно, часть топлива не успевает сгореть вовремя и хлопки раздаются уже в выпускной системе.