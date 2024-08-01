Глава «Автостата» Целиков призвал не драматизировать ситацию из-за старения автопарка РФ

В России на сегодняшний день насчитывается 32 миллиона автомобилей возрастом более 10 лет, что составляет 71% от общего количества легковых транспортных средств в стране. Как это старение автопарка может повлиять на безопасность дорожного движения, рассказал «Ридусу» генеральный директор компании «Автостат» Сергей Целиков.

По его мнению, увеличивающийся возраст транспортных средств может потенциально оказать влияние на безопасность, однако этот эффект не проявится сразу. Если в будущем рынок новых автомобилей останется на низком уровне, примерно миллион машин в год, то количество старых будет только увеличиваться, что, вероятно, скажется на безопасности движения, но этот процесс будет постепенным. Резкого ухудшения ожидать не стоит.

Кроме того, уровень безопасности на дорогах в большей степени зависит не от возраста автомобилей, а от того, насколько внимательно владельцы относятся к их обслуживанию. Если за машиной не ухаживать, даже пятилетняя модель может оказаться в плохом состоянии, что сделает ее небезопасной. Наоборот, при правильном обслуживании, использовании оригинальных запчастей или качественных аналогов, автомобиль может прослужить длительное время, подчеркнул Целиков.