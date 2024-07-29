Глава «Автостата» Целиков: повышение ключевой ставки не повлияет на цены на машины

Центробанк поднял ключевую ставку с 16% до 18%. Это не окажет существенного влияния на стоимость автомобилей, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в беседе с «Ридусом».

По словам эксперта, цены на машины зависят от других факторов. Например, на стоимость влияют курс рубля и всевозможные таможенные сборы. Некоторые колебания на рынке возможны, однако покупатели вряд ли их заметят.

Целиков отметил, что в ближайшей перспективе спрос на авто в России останется на уровне 120-140 тысяч машин в месяц.

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