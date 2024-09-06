Гибридный китайский кроссовер Wey 07 выйдет на российский рынок с 7 октября

Китайский кроссовер Wey 07 с трехрядным шестиместным салоном выйдет на российский рынок и появится у дилеров с 7 октября. Об этом сообщили«Известия».

Максимальная скорость автомобиля достигает 190 километров в час. Сиденья первого и второго рядов ряда оснащены электрорегулировками, обогревом, вентиляцией и функцией массажа. Они также могут превращаться в полноразмерные спальные места.

Отмечается, что кроссовер адаптирован к российским условиям эксплуатации. Его рекомендованная цена — 6,8 миллиона рублей.

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