ГИБДД проведет рейды против нетрезвых водителей в последние выходные лета

Госавтоинспекция проведет масштабные рейды на дорогах страны с 28 по 30 августа

Госавтоинспекция проведет масштабные рейды на дорогах страны в период с 28 по 30 августа с целью выявления нетрезвых водителей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на региональные управления ведомства.

Проверки на дорогах начались в эту пятницу, 28 августа. Профилактические мероприятия пройдут в Липецкой, Ульяновской, Костромской, Пензенской областей, в Республике Башкортостан и других регионах страны. Госавтоинспекторы будут работать в усиленном режиме.

«Напоминаем о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Убедительно просим автомобилистов воздержаться от поездок после употребления спиртных напитков», — замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Офицер призвал водителей не подвергать риску ни себя, ни своих пассажиров. Он напомнил, что езда в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования влекут за собой штраф в размере 45 тысяч рублей.

Ранее в ГИБДД предупредили, что прием антидепрессантов может повлиять на безопасность вождения, так как у водителя снизится концентрация внимания и замедлится реакция.