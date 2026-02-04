Гендиректор MIGTORG Коротков призвал соблюдать определенную последовательность действий при очистке машины от снега

Чтобы правильно очистить автомобиль от снега, нужно соблюдать определенную последовательность действий. Об этом рассказал генеральный директор MIGTORG Александр Коротков в беседе с радио Sputnik .

«Если автомобиль низкий, постарайтесь убрать снег и из-под днища, чтобы избежать повреждения элементов выхлопной системы или защиты коробки передач при раскачивании», — пояснил автоэксперт. Он также отметил, что в зависимости от типа привода важно дать ведущей оси возможность зацепиться за покрытие, чтобы автомобиль смог выехать из-под снега.

Коротков подчеркнул, что многие автомобилисты совершают ошибку, расчищая только путь к двери, а затем сразу же заводя автомобиль и пытаясь выехать, когда решетка радиатора и передняя часть кузова остаются заблокированными снегом. Это может привести к нарушению терморегуляции двигателя и его перегреву.

Автоэксперт добавил, что владельцам кабриолетов с механической жесткой крышей стоит быть особенно осторожными: большой вес снега может повредить механизм складывания, а ремонт будет дорогостоящим.