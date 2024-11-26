Гендиректор ГТС «Дистрибуция» Шишко: возвращение Трампа в Белый дом может сыграть на руку автомобильному рынку России

Генеральный директор ГТС «Дистрибуция» Максим Шишко в разговоре с «Ридусом» объяснил, почему возвращение Дональда Трампа в кресло президента США может сыграть на руку российскому автомобильному рынку.

Эксперт напомнил слова Трампа о том, что тот объявит торговую войну Китаю.

«Чем хуже будут продаваться китайские автомобили в Америке и в Европе, тем проще нам будет договориться и дешевле их ввозить в Россию», — пояснил свое мнение Шишко.

Во время круглого стола на тему «Перспективы рынка электромобилей в России и мире в условиях вероятных изменений „климатического вектора“» многие эксперты подчеркнули, что смена власти в США не слишком повлияет на российский авторынок. Дело в том, что в данный момент он оторван от глобальных тенденций и идет своим путем.