Гендиректор ГТС «Дистрибуция» Шишко: возвращение Трампа в Белый дом может сыграть на руку автомобильному рынку России

Генеральный директор ГТС «Дистрибуция» Максим Шишко в разговоре с «Ридусом» объяснил, почему возвращение Дональда Трампа в кресло президента США может сыграть на руку российскому автомобильному рынку.
Эксперт напомнил слова Трампа о том, что тот объявит торговую войну Китаю.
«Чем хуже будут продаваться китайские автомобили в Америке и в Европе, тем проще нам будет договориться и дешевле их ввозить в Россию», — пояснил свое мнение Шишко.
Во время круглого стола на тему «Перспективы рынка электромобилей в России и мире в условиях вероятных изменений „климатического вектора“» многие эксперты подчеркнули, что смена власти в США не слишком повлияет на российский авторынок. Дело в том, что в данный момент он оторван от глобальных тенденций и идет своим путем.
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