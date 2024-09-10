Geely представит в России новый кроссовер Cityray

Компания Geely планирует выставить на продажу в России новый автомобиль Cityray, который принадлежит семейству кроссоверов Ray. Об этом написали «Известия».

Cityray относится к сегменту C-SUV. Длина модели составляет 4510 миллиметров при колесной базе 2701 миллиметр. Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбомотором  мощностью 181 лошадиная сила. Машина имеет исключительно передний привод.

Подробности об оснащении, ценах и комплектациях компания пока не раскрывает.

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