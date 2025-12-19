«Газета.ru» опубликовала видео со сверхдлинной «Царь-Газелью»

Горьковский автомобильный завод разработал специальный грузовой фургон повышенной вместимости на платформе «Газель Next». « Газета.ru » опубликовала видео с «Царь-Газелью».

Новая модификация популярного коммерческого авто позволяет перевозить объем груза до 23 кубометров, причем внутреннее пространство рассчитано таким образом, что вмещается до 10 стандартных европоддонов.

Для реализации проекта была увеличена длина рамной конструкции на 870 миллиметров путем удлинения заднего свеса и увеличения базы. Первоначальные образцы новинки подготовили в октябре текущего года. Сейчас ГАЗ выпустил короткий демонстрационный ролик презентации модели.