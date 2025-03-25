По словам эксперта, одна из самых частых жалоб автовладельцев — плохая шумоизоляция салона. Даже на небольших скоростях в машине слышен шум от дороги и двигателя, что может сильно раздражать в дальних поездках.

Кроме того, подвеска автомобиля настроена довольно жестко, что хорошо для управления, но плохо сказывается на комфорте пассажиров на неровных дорогах.

Двигатели объемом 1,4 и 1,6 литра рассчитаны на 250 тысяч километров, если вовремя менять масло и проходить техобслуживание. Мощности мотора хватает для города, но на трассе, особенно при обгоне, ее может оказаться недостаточно.

Наконец, автоматические коробки передач на Rio служат 150 тысяч километров и требуют более тщательного ухода, чем механические. При неправильной эксплуатации «автомат» может сломаться раньше.