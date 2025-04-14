Fit Service: падение оборотов двигателя связано с неисправностями топливной системы

Руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт рассказал «Газете.Ru» о причинах падения оборотов двигателя при нажатии на газ. По его словам, в большинстве случаев это связано с неисправностями топливной системы.
Недостаточное количество бензина или перенасыщенная топливно-воздушная смесь приводят к сбоям в работе двигателя. Причиной могут быть неисправные форсунки или топливный насос.
Вышедшие из строя датчик кислорода или расходомер воздуха также могут вызвать нестабильную работу двигателя. Загрязненная дроссельная заслонка и неисправность датчика положения дросселя мешают мотору корректно реагировать на педаль газа.
Сбои в системе зажигания — еще одна распространенная причина нестабильной работы мотора. Изношенные свечи и поврежденные высоковольтные провода могут привести к слабой искре или ее отсутствию. В таком случае мотор начнет работать с перебоями и может заглохнуть при нажатии на газ, предупредил эксперт.
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