Fit Service: нельзя использовать горячую воду для удаления льда со стекла авто

Эксперт назвала три основных пункта, из-за которых эта проблема возникает. По ее словам, все дело в использовании горячей воды для удаления льда, максимальной подаче теплого воздуха сразу после запуска двигателя или применения фена для размораживания стекла. Все эти методы быстрого нагрева могут создать температурный перепад, приводящий к появлению трещин.

Чтобы безопасно удалить лед с внешней стороны стекла, рекомендуется применять специализированные средства, такие как «антилед» или «размораживатель», добавила Кузнецова.