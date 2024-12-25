Fit Service: нельзя использовать горячую воду для удаления льда со стекла авто

Руководитель автосервиса Fit Service Юлия Кузнецова поделилась с «Газетой.Ru» причинами, по которым зимой может треснуть лобовое стекло автомобиля.
Эксперт назвала три основных пункта, из-за которых эта проблема возникает. По ее словам, все дело в использовании горячей воды для удаления льда, максимальной подаче теплого воздуха сразу после запуска двигателя или применения фена для размораживания стекла. Все эти методы быстрого нагрева могут создать температурный перепад, приводящий к появлению трещин.
Чтобы безопасно удалить лед с внешней стороны стекла, рекомендуется применять специализированные средства, такие как «антилед» или «размораживатель», добавила Кузнецова.
Ученые начали подбирать сорбенты для ликвидации разлива мазута в Черном море
В Кремле оценили шансы на встречу Путина и Трампа в этом году
Петербуржцу выписали штраф за нарушение режима военного положения
Всероссийская научная конференция о праве прошла в Подмосковье
День двора провели у дома № 9 на Троицкой улице в Мытищах
В Сети появились сообщения о взрыве газового баллона на борту Embraer 190
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте