Финансист Трепольский предположил, что в 2026 году вряд ли будет взрывной рост покупок электромобилей

Для того чтобы электромобиль был выгодным приобретением для жителей России, необходимо соблюдение определенных условий. По мнению финансиста Трепольского, выгода возможна при наличии собственной медленной зарядки (дома или в офисе) и эксплуатации в мегаполисе с развитыми льготами. Об этом сообщила «Газета.Ru» .

В Москве и ряде регионов отсутствие транспортного налога и бесплатная парковка позволяют экономить до 150–200 тысяч рублей в год.

Трепольский отметил, что при зарядке по ночному тарифу стоимость одного км пробега составляет около одного рубля, тогда как на бензине — шесть-восемь рублей. Однако если полагаться только на общественные быстрые станции, стоимость эксплуатации фактически сравнивается с современным экономичным гибридом или дизелем. Более дорогая страховка КАСКО для электрокаров также влияет на общую стоимость.

Финансист предполагает, что в 2026 году вряд ли будет взрывной рост покупок электромобилей, скорее всего, будет стабилизация на уровне 12–13 тысяч новых машин. Оживить спрос может только запуск массовых бюджетных моделей отечественной сборки и сохранение госсубсидий на покупку локализованных авто.

По оценке Трепольского, к началу 2026 года фаза бурного роста спроса на электрокары в России сменилась резким охлаждением: после двузначных темпов роста в 2023–2024 годах рынок просел почти на треть, показав результат в 12,5 тысяч проданных экземпляров.