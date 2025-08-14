Фейк: заглушки ремней безопасности запретят, а за их применение оштрафуют

Данные о штрафах за использование заглушек на ремнях безопасности опровергли

В Сети начали распространять информацию о том, что заглушки на ремни безопасности запретят, а за их использование начнут штрафовать. Ничего общего с действительностью она не имеет.

Фейк

МВД России якобы предложило законопроект о запрете продажи и использования заглушек для ремней безопасности. За нарушение правила, судя по распространяемым данным, предусмотрели штраф.

Также в инициативе будто бы есть пункт о внедрении особой расцветки ремней безопасности. Для последнего нужно будет вносить поправки в технический регламент «О безопасности колесных ТС».

Правда

На самом деле, эта информация недостоверна. МВД России официально заявило, что не вносило законодательных инициатив, касающихся введения обязательной специальной расцветки ремней безопасности, а также запрета на использование и продажу заглушек для них.

Как пояснили в Научном центре безопасности дорожного движения МВД, данные предложения эксперты ведомства озвучили исключительно в рамках профессионального обсуждения, они не являются действующими законодательными инициативами.

В 2024 году НЦ БДД провел исследование по повышению эффективности использования ремней безопасности, предложив меры воздействия на основе социологических данных и международного опыта. Одной из инициатив стала дополнительная визуализация ремней для исключения ошибочного привлечения водителей к ответственности. Научные работы НЦ БДД направили на анализ причин ДТП, разработку профилактических мер и совершенствование системы безопасности дорожного движения.

