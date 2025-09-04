Фейк: в Московской области с заправок исчезает бензин

Информация о дефиците бензина АИ-95 на заправках в Подмосковье оказалась фейком

В Сети активно обсуждают, что в Московской области на заправках пропадает бензин. Литр теперь стоит около 70 рублей, и люди массово жалуются на нехватку топлива. Что происходит на самом деле, выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети распространилась информация о том, что в столичном регионе на заправках «Нефтьмагистраль» пропал 95-й бензин. Первым об этом сообщил Telegram-канал «Москва 24» со ссылкой на своих подписчиков.

Новость была проиллюстрирована роликом, в котором некий молодой мужчина спрашивает на заправке у другого мужчины в униформе с логотипами «Нефтьмагистраль», есть ли в наличии 95-й бензин. Тот отвечает, что нет. Далее в селфи-видео автор оригинального ролика отмечает, что проехал четыре заправки «Нефтьмагистраль» и нигде не было 95-го бензина.

Правда

Информацию об отсутствии бензина марки АИ-95 в компании «Нефтьмагистраль» опровергли. В комментарии для сетевого издания «Москва онлайн» представители компании заявили, что информация о дефиците АИ-95 недостоверна и проблем с этой маркой в Подмосковье нет.

Об отсутствии дефицита топлива сообщили и в других компаниях.

Видео, которое Telegram-канал «Москва 24» разместил как эксклюзив от подписчиков, на самом деле старое. Тот же самый ролик был опубликован пользователем Сергей ЯМ в YouTube еще 5 сентября 2024 года.

Таким образом, информация о дефиците бензина марки АИ-95 на заправках «Нефтьмагистраль» в Подмосковье является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.