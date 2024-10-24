Фейк: россияне покупают китайские авто разобранными

Россияне якобы стали покупать китайские машины в разобранном виде, чтобы потом собрать их самостоятельно. Информацию об этом начали распространять в проукраинских Telegram-каналах.

Фейк

В мессенджере распространили видео с запчастями автомобиля, которые якобы нужно собрать в полноценное авто. В публикациях уверяли, что таким образом россияне будто бы пытаются обойти налоговое законодательство и сделать импорт автомобиля дешевле.

Правда

Очевидно, что такая интерпретация информации является неверной. Видеоряд взяли из группы, которая занимается авторазборами. Данные магазины продают оригинальные запчасти или целые детали аварийных автомобилей.

Аккаунт в Instagram*, откуда взяли кадры, принадлежит мужчине, занимающемуся авторазбором. На них представили так называемый машинокомплект китайского автомобиля. Эти машины заводы использовали для различных тестов — проверки зазоров, тестирования двигателя, выявления багов в системе и прочих. Такого рода авто нельзя продавать ни в Китае, ни за его пределами, и они подлежат утилизации. Именно поэтому их можно приобрести за бесценок, разобрать и продать по частям. Чем и занимаются авторазборщики.

Видео они создали в качестве шутки и в комментариях объяснили, что даже если собрать из этих запчастей целиковый автомобиль, то его невозможно поставить на учет.

Что касается рынка в целом, то россияне за девять месяцев 2024 года купили новых автомобилей больше, чем за весь 2023-й.

Таким образом, информация о том, что россияне покупают китайские машины в разобранном виде и собирают их сами, недостоверна. В действительности это запчасти от машинокомплектов, которые покупают магазины авторазборов для последующей перепродажи также по частям.

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