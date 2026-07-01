Фейк: россияне начали массово скупать велосипеды из-за нехватки бензина

В Сети распространилась информация о том, что россияне на фоне дефицита бензина массово скупают велосипеды. Однако эти данные действительности не соответствуют.

Фейк

В июне текущего года на фоне топливного кризиса российские потребители активизировали приобретение велосипедов. Авторы постов ссылались на данные сервиса CDEK.Shopping, где указано, что объем импортных продаж двухколесного транспорта вырос в 2,3 раза относительно показателей мая.

Правда

На самом деле, рост продаж велосипедов носит сезонный характер. Весной и летом покупательский интерес традиционно переходит в активные продажи из-за комфортной погоды, выходных и отпусков.

По данным Google Trends, всплеск спроса приходится на апрель–июль, а зимой наблюдается спад. Основные факторы — погода, доступность велоинфраструктуры и маркетинговые акции ретейлеров.

Кроме того, велосипед все чаще используют в качестве служебного транспорта, особенно в доставке. В Перми и Волгограде закупки велосипедов и самокатов удвоились, а в Омске корпоративный спрос вырос в 6,5 раза.

В официальных материалах сервиса CDEK.Shopping нет информации о том, что покупатели мотивированы именно дефицитом топлива. Связка с бензиновым кризисом — авторская додумка, не подтвержденная статистикой.

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