Фейк: Росавиация скрыла данные о количестве самолетов в парках российских авиакомпаний

Росавиация не скрывала данные о числе самолетов в парках авиакомпаний РФ

Фото: Unsplash

В Сети появилась информация о том, что Росавиация якобы скрыла данные о количестве самолетов в парках отечественных авиакомпаний. Однако слухи оказались фейком.

Фейк

В интернете начали распространять информацию о том, что Росавиация стала скрывать точное количество самолетов в парках отечественных авиакомпаний. В реестре, где были указаны тип и число воздушных судов каждого перевозчика, якобы осталась только информация о моделях лайнеров.

Правда

Росавиация опровергла эту информацию. В комментарии ТАСС представители ведомства отметили, что все данные по-прежнему публикуются. Сведения регулярно обновляются в федеральной государственной информационной системе «Реестр эксплуатантов и воздушных судов».

По данным РИА «Новости», данные о количестве самолетов в парках российских перевозчиков на официальном сайте пока недоступны из-за проводимой оптимизации. В Росавиации подчеркнули, что перечень отечественных авиакомпаний и эксплуатируемых ими воздушных судов по-прежнему доступен. А данные о численности авиапарка можно получить на интернет-ресурсах ряда отечественных авиакомпаний, в том числе крупнейших, уточнили в ведомстве.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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