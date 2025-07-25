Фейк: новую Lada Iskra собрали из французских деталей

На АвтоВАЗе объяснили, откуда в автомобиле Lada Iskra взялись логотипы Renault

В интернете появилась информация, что новый автомобиль Lada Iskra собрали из деталей компании Renault. 360.ru выяснял, так ли это.

Фейк

Блогер Илья Свиридов опубликовал ролик с обзором на автомобиль. На видео машину разобрали на части и на некоторых штампованных деталях обнаружили логотипы Renault.

Из этого обозреватель сделал вывод, что элементы безопасности, крепления подвески и еще ряд деталей производители «Лады» заимствовали у французов.

Правда

На АвтоВАЗе объяснили журналистам, откуда в машине взялись французские логотипы.

«Проект начался еще при французских акционерах, и часть оснастки и пресс-форм заказывалась еще в то время. Поэтому там лого „Рено“. Перезаказывать новые пресс-формы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно», — приводит заявление автопроизводителя РИА «Новости».

В пресс-службе предприятия добавили, что уровень локализации машины — не менее 90%.

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