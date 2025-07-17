Фейк: китайские автомобили в России подорожают из-за дополнительных пошлин

В интернете появилась информация, что автомобили из Китая подорожают из-за новых пошлин, которые планируют ввести в Госдуме. Однако эти сведения опровергли.

Фейк

В Госдуме якобы обсуждают возможность повысить утильсбор и ввести новые пошлины для китайских автомобилей для защиты отечественного автопрома. Это приведет к росту цен на машины.

Правда

В нижней палате парламента на уровне законопроектов таких идей нет.

Информация пошла от заявления депутата Валерия Гартунга, призвавшего стимулировать собственное производство и защищать внутренний рынок, сделав равные экономические условия для всех автопроизводителей.

Позже он уточнил, что СМИ неправильно его поняли, истолковав слова как призывы ввести пошлины на китайские автомобили. Гартунг заметил, что заградительные меры могут быть только крайними, иначе они лягут в цену товара.

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