Фейк: дороги в Москве сделают платными для борьбы с пробками

Владельцы ряда Telegram-каналов решили привлечь к себе внимание и начали тиражировать сообщения о том, что московским водителям придется платить за проезд по городу. Якобы таким способом Минтранс решил бороться с пробками. Пока это только инициативы членов Общественного совета при министерстве, и с реальными решениями властей они не связаны.

Фейк

Все дороги в Москве сделают платными, чтобы избавить город от пробок . Платить водители станут за каждый километр, а тарифы привяжут к времени суток. Стоимость проезда в пиковые часы станет выше, чем ночью.

Правда

С предложением введения оплаты за проезд по дорогам Москвы, привязанной к времени суток, километражу и категории транспортного средства, выступил член Общественного совета при Министерстве транспорта России Михаил Блинкин в комментарии изданию «Абзац».

По его словам, такая мера снизит трафик, а власти столицы обладают всеми техническими возможностями для введения системы сбора денег с водителей.

Еще один член Общественного совета при Минтрансе, Кирилл Янков, заявил в комментарии все тому же «Абзацу», что для малообеспеченных водителей при введении платы за проезд по дорогам Москвы необходимы меры поддержки. К примеру, компенсация им стоимости топлива.

Это не более чем инициативы, которые Минтранс даже не принял к рассмотрению. Более того, Общественный совет не имеет полномочий для разработки или принятия законов. Его основная функция заключается в общественном контроле, анализе и обсуждении законопроектов Минтранса.

