«ФедералПресс»: владельцев авто, ввезенных по параллельному импорту, ждут штрафы

Федеральная таможенная служба начала активно направлять уведомления владельцам автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, с требованием внести значительные дополнительные платежи. Эта проблема коснулась нескольких тысяч граждан. «ФедералПресс» изучил, кого конкретно затронули требования ФТС.

Автовладельцы, купившие машины по параллельному импорту, начали получать письма с запросами на доплату. Автокриминалист Максим Шелков пояснил, что наименьшим риском обладают те, кто лично контролировал процесс оформления и оплаты автомобиля, а также те, кто не прислушивался к советам таможенных брокеров занижать стоимость инвойсов.

Основная проблема заключается в том, что стоимость транспортных средств в инвойсах была намеренно занижена для уменьшения размера таможенных платежей. Теперь ФТС требует от владельцев доплатить сотни тысяч рублей.

В случае отказа от уплаты доначисленных сумм есть вероятность аннулирования электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС), что приведет к снятию автомобиля с учета в ГИБДД. Владельцы таких машин могут остаться без транспортного средства несмотря на то, что они уже потратили деньги на покупку.