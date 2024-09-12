«ФедералПресс»: машину должны снять с эвакуатора, если владелец обещает переставить ее в разрешенное место

Автомобиль может быть эвакуирован по различным причинам, и чаще всего это происходит из-за неправильной парковки. Об этом сообщило «ФедералПресс» .

Если владелец машины заметит, что ее загружают на эвакуатор, ему следует подойти к сотруднику ГИБДД и, предъявив документы на транспортное средство, уведомить его о намерении забрать машину. Инспектор проверит бумаги и даст указание водителю эвакуатора вернуть авто на место. Согласно законодательству, службы эвакуации обязаны снять машину со спецсредства и вернуть ее владельцу, если тот успеет подойти, при условии, что автомобиль будет перемещен на законное парковочное место.

Однако, если эвакуатор уже начал движение, лучше не пытаться оспаривать решение инспектора и не мешать процессу. В противном случае это может привести к дополнительным штрафам или, что еще хуже, аресту на срок до 15 суток.