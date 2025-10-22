«ФедералПресс»: если машина застряла в снегу, необходимо прекратить буксовать

Осень с ее распутицей и снегопадами часто ставит перед водителями сложные задачи. Когда дорога превращается в снежную кашу или грязевую ловушку, риск застрять в сугробе или колее значительно возрастает. «ФедералПресс» подготовил рекомендации, которые помогут сориентироваться, если машина застряла.

Первым делом важно не поддаваться панике. Когда автомобиль застревает в грязи или снегу, не стоит агрессивно давить на газ. Лучше выполнить три шага: остановиться, оценить обстановку и выбрать стратегию.

Если машина застряла в снегу, необходимо прекратить буксовать, проверить выхлопную трубу на наличие снега, отключить системы стабилизации и антипробуксовочную систему. Затем следует расчистить пространство вокруг колес и под бамперами. Для улучшения сцепления с дорогой можно немного спустить давление в шинах и использовать подручные материалы, такие как песок или автомобильные коврики.

Когда автомобиль застрял в грязи, также поможет снижение давления в шинах. Важно преодолевать грязевые участки аккуратно, на малом газу или, наоборот, вызывать сильную пробуксовку ведущих колес. Если машина застряла в колее, можно использовать домкрат и подложить под колесо камни или другой подходящий материал.