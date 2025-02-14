«ФедаралПресс»: снижение курса доллара мгновенно не отразится на стоимости авто

Несмотря на некоторые прогнозы, ослабление курса доллара не приведет к немедленному снижению стоимости новых автомобилей в России. Крупнейшие автодилеры полагают, что изменение валютных курсов скажется на ценах только в среднесрочной перспективе, сообщил « ФедералПресс ».

Так, глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин заявил, что сегодня на рынок машин больше влияют иные факторы: высокий уровень ключевой ставки, ужесточение условий автокредитования, увеличение утильсбора и связанное с этим падение спроса.

Ренат Тюктеев, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей «Авилон», подчеркнул инертность процессов ценообразования. По его мнению, для пересмотра стоимости производителями требуется стабильное укрепление рубля относительно юаня на протяжении 1–1,5 месяца.