Автомобили из Южной Кореи известны своей надежностью и привлекательной стоимостью, что позволяет найти хорошие варианты в пределах 500 тысяч рублей. Об этом рассказал эксперт по автомобилям компании Expocar Александр Ковалев в беседе с « Российской газетой ».

Специалист обратил внимание на Hyundai Accent — одну из самых популярных моделей в данном сегменте. Покупателей привлекает прочная подвеска иномарки и устойчивость кузова к коррозии, что особенно актуально для российских условий эксплуатации.

Для городского вождения Ковалев посоветовал компактные хэтчбеки, например Hyundai Getz. Еще один хороший вариант — Kia Picanto, известный своей практичностью и удобством в условиях большого города, добавил сайт «Аргументы и факты».