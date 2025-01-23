Автомобили из Южной Кореи известны своей надежностью и привлекательной стоимостью, что позволяет найти хорошие варианты в пределах 500 тысяч рублей. Об этом рассказал эксперт по автомобилям компании Expocar Александр Ковалев в беседе с «Российской газетой».
Специалист обратил внимание на Hyundai Accent — одну из самых популярных моделей в данном сегменте. Покупателей привлекает прочная подвеска иномарки и устойчивость кузова к коррозии, что особенно актуально для российских условий эксплуатации.
Для городского вождения Ковалев посоветовал компактные хэтчбеки, например Hyundai Getz. Еще один хороший вариант — Kia Picanto, известный своей практичностью и удобством в условиях большого города, добавил сайт «Аргументы и факты».
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