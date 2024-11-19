Еще больше выгоды. В Москве запустили транспортную акцию

Пользователи карты «Тройка» получили возможность передвигаться с еще большей выгодой. Система быстрых платежей запустила специальное предложение для пассажиров.
При покупке или пополнении карты «Тройка» через СБП всего спустя минуту возвращается кешбэк до 10%. В месяц таким образом можно вернуть до 2600 рублей.
«Благодаря такому кешбэку пассажиры Москвы и области уже сэкономили около 70 миллионов рублей», — заявила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова.
Перед этим необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru. Акция продлится до 31 декабря, но пополнять карту можно на любой срок, даже на 12 месяцев — и благодаря этому ездить с выгодой на любом общественном транспорте и в 2025 году.
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