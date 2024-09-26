В период с января по август 2024 года межрегиональный пригородный электропоезд, курсирующий между Нижним Новгородом и Казанью, перевез более 277 тысяч пассажиров, что на 22% превышает показатели аналогичного времени в 2023 году. Об этом сообщило ИА «Время Н».
В августе 2024 года по данному маршруту проехали почти 44 тысяч человек, что на 15% больше по сравнению с августом 2023 года. Электричка выполняет ежедневные рейсы. Время в пути — почти шесть часов.
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