В период с января по август 2024 года межрегиональный пригородный электропоезд, курсирующий между Нижним Новгородом и Казанью, перевез более 277 тысяч пассажиров, что на 22% превышает показатели аналогичного времени в 2023 году. Об этом сообщило ИА «Время Н» .

В августе 2024 года по данному маршруту проехали почти 44 тысяч человек, что на 15% больше по сравнению с августом 2023 года. Электричка выполняет ежедневные рейсы. Время в пути — почти шесть часов.