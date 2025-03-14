Эксперты «СберАвто» призвали менять колеса только в специализированных сервисах

Специалисты сервиса «СберАвто» предупреждают автовладельцев о возможных последствиях самостоятельного шиномонтажа. Они отмечают, что неправильно установленный комплект шин может стать причиной аварийных ситуаций на дороге. Об этом написали «Известия» .

Особенно опасно устанавливать шины на диски без специального оборудования и навыков. Неправильный монтаж может привести к повреждению диска, неравномерному износу резины и ухудшению управляемости автомобилем.

Эксперты рекомендуют проводить замену колес только в специализированных сервисах, где работают профессионалы с необходимым оборудованием. Если вы решили поменять колеса самостоятельно, убедитесь, что у вас есть соответствующие инструменты и знания. Перед началом работы проверьте состояние дисков и шин, а также наличие необходимых крепежных элементов. Помните, что безопасность на дороге начинается с правильной установки колес.