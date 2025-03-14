Эксперты «СберАвто» призвали менять колеса только в специализированных сервисах

Специалисты сервиса «СберАвто» предупреждают автовладельцев о возможных последствиях самостоятельного шиномонтажа. Они отмечают, что неправильно установленный комплект шин может стать причиной аварийных ситуаций на дороге. Об этом написали «Известия».

Особенно опасно устанавливать шины на диски без специального оборудования и навыков. Неправильный монтаж может привести к повреждению диска, неравномерному износу резины и ухудшению управляемости автомобилем.

Эксперты рекомендуют проводить замену колес только в специализированных сервисах, где работают профессионалы с необходимым оборудованием. Если вы решили поменять колеса самостоятельно, убедитесь, что у вас есть соответствующие инструменты и знания. Перед началом работы проверьте состояние дисков и шин, а также наличие необходимых крепежных элементов. Помните, что безопасность на дороге начинается с правильной установки колес.

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