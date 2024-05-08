Эксперты «СберАвто» призвали автомобилистов мыть стекла, зеркала и фары в машине перед ночным выездом | 360°

Транспорт 08 мая 2024, 13:54 Эксперты «СберАвто» призвали автомобилистов мыть стекла, зеркала и фары в машине перед ночным выездом

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Эксперты «СберАвто» в беседе с «Российской газетой» дали рекомендации водителям, которые планируют поездки на майские праздники в ночное время суток. В первую очередь они указали на необходимость очистить стекла, зеркала и фары от грязи.

Как написала Общественная Служба Новостей, в ночное время суток стоит избегать обгонов и аккуратно перестраиваться в потоке. Рекомендуемая скорость движения — до 50 километров в час на ближнем свете фар и до 90 километров в час на дальнем.

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Автоэксперты также призвали россиян не садиться за руль в состоянии усталости, чтобы не спровоцировать аварийную ситуацию на дороге.