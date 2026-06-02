Эксперты холдинга «Кордиант» оценили преимущества и недостатки низкопрофильных шин

Эксперты холдинга «Кордиант» поделились мнениями о преимуществах и недостатках использования шин с низким профилем. Они отметили, что такие шины имеют как свои плюсы, так и минусы. Об этом написали «Известия» .

При использовании шин с низким профилем (50% и ниже) и дисками большего диаметра возрастает риск повреждения покрышки и диска при наезде на дорожное препятствие. Кроме того, ухудшается комфорт при движении, так как шина не может поглощать неровности дороги из-за своей высоты.

По словам специалистов, «возрастают неподрессоренные массы», что также снижает комфорт, особенно на неровной дороге. В результате сильнее нагружаются детали ходовой части автомобиля, и их ресурс сокращается. На маломощных автомобилях динамика разгона также ухудшается.

Однако шины с низким профилем обеспечивают высокую управляемость на ровных дорогах. Чем ниже профиль шины, тем острее отклики на поворот руля и лучше обратная связь, благодаря чему автомобиль становится более собранным и послушным.

Эксперты подчеркнули, что чем больше диаметр колеса, тем выше стоимость дисков, самой шины и шиномонтажных работ. Также не в каждой мастерской смогут выполнить качественный монтаж шины с низким профилем.

В то же время шины с высоким профилем (60% и выше) отличаются плавностью хода: небольшие неровности дорожного полотна поглощаются амортизацией самой шины, а не подвеской. Удары от крупных неровностей гасятся эффективнее, за счет чего автомобиль ощущается более комфортным и плавным, но менее отзывчивым на действия водителя.