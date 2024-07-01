Эксперты Fit Service назвали машины Haval самыми экономичными в обслуживании

Самый низкий средний чек за обслуживание автомобилей популярных китайских брендов оказался у Haval по итогам пяти месяцев 2024 года. Об этом сообщили эксперты международной сети автосервисов Fit Service «Российской газете».

Так, чек у Haval составил 6 808 рублей, что на 51% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. На втором месте в рейтинге низких цен за обслуживание оказались машины Chery. Пятерку замкнули Geely, Lifan и Great Wall, сообщили «Известия».

Эксперты отметили, что качество китайского автопрома улучшилось за последние годы, поэтому у перечисленных машин нет особенных проблем.